احذر من مكمل غذائي قد يؤدي إلى الموت المفاجئ.. أضرار بالغة

نشرت جامعة سنترال لانكشاير البريطانية، دراسة تتحدث عن مخاطر استخدام المكملات الغذائية وخاصة التستوستيرون، وقالت كولين ميتشي، نائبة رئيس كلية الطب بالجامعة، إن الرغبة في الحصول على جسم منحوت، قد تدفع البعض لتناول المكملات الغذائية، مثل التستوستيرون الذي يساعد على بناء العضلات والتحكم في نموها، كما أنه يحسن من القدرة على التحمل الرياضي وزيادة اللياقة البدنية، ويحسن المظهر على المدى القصير، لكن هناك مشاكل أخرى يتسبب فيها على المدى الطويل، بحسب موقع سبوتنيك الروسي.

أضرار صحية يسببها هرمون التستوستيرون

ذكرت الدراسة أن التستوستيرون يسبب مشكلات عدة مثل حَب الشباب والصلع الذكوري وتضخم الثدي عند الرجال، بالإضافة إلى زيادة في شعر الجسم، كما أنه يؤدي لمخاطر متعلقة بتضخم عضلة القلب، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، تلك الأعراض التي قد تؤدي إلى خطر الموت المفاجئ، فضلاً عن أضرار أخرى مثل تلف الكبد والكلى.

وبدوره، أكد الدكتور أحمد عادل، أخصائي الجهاز الهضمي، أن المكملات الغذائية تسبب أضرارا صحية كبيرة، وتفقد الجسم القدرة على امتصاص المعادن والفيتامينات، وبالإضافة إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، بحسبما قاله لـ«الوطن».

ونصح الدكتور أحمد عادل بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول أي مكمل غذائي، محذرًا من تناول أكثر من نوع معًا، لأن المكملات تتفاعل مع بعضها البعض.