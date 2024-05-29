رئيس رابطة الأندية: حققنا 60% فقط من أهدافنا حتى الآن

قال النائب أحمد دياب رئيس رابطة الاأدية المصرية، لقد تأخرنا في إنشاء الرابطة كثيرا وتم انتخابها منذ عامين، وأدينا دورا كبيرا، وحققنا 60% من المطلوب، معقبا: «حققنا 60% فقط من أهدافنا في رابطة الأندية حتى الآن».

ووجه دياب خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، الشكر لكافة مؤسسات الدولة المصرية بعد قرار عودة الجماهير بكامل أعدادها إلى المدرجات، موضحا أن عودة الجماهير كان حلم بالنسبة لنا وتخطيناه، والمخالف من الجماهير سيتم تطبيق القانون واللوائح عليه.

وأوضح، أن انتظام الدوري وانتهائه مثل باقي دوريات العالم هو التحدي الأكبر بالنسبة لنا كرابطة، ونهدف إلى أن يكوم الموسم القادم مختلف، وأن يكون الدوري موسم واحد، حتى نقضي على التراكمات الموجودة والعودة لمساره الطبيعي الذي كان عليه قبل ذلك في السابق.

واستكمل رئيس الرابطة: نسعى إلى إقامة دوري استثنائي في الموسم الجديد، وهو الطريق الوحيد لإعادة انتظام مواعيد الدوري كما كانت قبل كورونا.

وعن العلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح اختتم دياب: متفائل بالعلاقة بين حسام حسن ومحمد صلاح، والأمور ستدار لمصلحة منتخب مصر.