وزير الرياضة: ما حققه الزمالك والأهلي يعطي دفعة إيجابية للكرة المصرية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ناديي الأهلي والزمالك على إنجازاتهما الرياضية، قائلا: «كنت فرحان للغاية الأسبوع الماضي، وقولت -إن شاء الله- الأسبوع المقبل سنفرح للأهلي، وكل مصر الأسبوع الماضي خرجت وفرحت ليس جماهير الزمالك فقط، واليوم ليس جماهير الأهلي فقط التي فرحت ولكن الجماهير المصرية».

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة ببرنامج «كورة كل يوم»، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي كريم حسن شحاتة: «هذه روح إيجابية للاعبين، والتي تربطني علاقة بهم واحد واحد بها محبة للمنتخب، وأهنئ الرياضة المصرية لأن تهنئة الرئيس السيسي الأسبوع الماضي لنادي الزمالك وأيضا للفريق الضيف، واليوم هنأ لفريق الأهلي وكذلك للفريق الضيف، وهذه تهنئة للرياضة المصرية وإشادة ودعم كبير».

وتابع: «نحتاج بعد 2010 أن نفرح بالكرة، وفي 2018 دخلنا كأس العالم، ومنظرنا لم يكن جيد وعدنا، وفي 2019 نظمنا أكبر بطولة أفريقية بشكل جديد، والناس أصبحت تأخذ من تنظيمنا وشكلنا لكن لم نكمل، وفوزنا كان بداية من 2018 عبر المنتخب الأولمبي وتأهيله، وهذه الفترة لم تكن هناك نتيجة معينة، ونحتاج إعطاء ثقة للكرة خاصة أن لدينا جيل مميز».