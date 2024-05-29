بعائد يصل لـ22%.. تفاصيل ودائع فليكس من بنك مصر

يقدم بنك مصر أنواعا مختلفة من الودائع بمدد وأنواع مختلفة، من بينهم وديعة فليكس مدة الـ6 أشهر بعائد يصل إلى 22% سنويًا ووديعة فليكس مدة الـ9 أشهر بعائد يصل إلى 21%.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك مصر على الموقع الرسمي، تصدر وديعة فليكس بالجنيه المصري للعملاء الأفراد الطبيعيين فقط.

تفاصيل وديعة فليكس مدة الـ6 أشهر

ووديعة فليكس مدتها 6 أشهر ومعدل العائد يكون ثابت طوال المدة ويصرف نهاية المدة، ويتيح البنك إمكانية استرداد الوديعة قبل نهاية مدتها في أي وقت بحسب قواعد الاسترداد المطبقة من البنك.

ويتيح بنك مصر إمكانية تجديد الوديعة لمدد أخرى تلقائيًا، كما يمكن الاقتراض بضمان وديعة فليكس.

وديعة فليكس مدة الـ9 أشهر

يوفر البنك أيضًا وديعة فليكس مدة 9 أشهر، بعائد 21% سنويًا، ومعدل العائد ثابت طوال مدة الوديعة والصرف يكون شهريًا.

ويمكن استرداد الوديعة أيضًا مدة الـ9 أشهر بحسب تعليمات البنك، ويتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان وديعة فليكس حسب القواعد.