«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم

قال الدكتور محمد القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه بداية من اليوم ستشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بسبب تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة.

وأكد «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن البلاد تتأثر بمنخفض صحراوي «خماسيني» قادم من الصحراء الليبية ويجلب معه كتلا هوائية جنوبية شديدة الحرارة ونشطة.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «لمدة 48 ساعة بداية من اليوم، من المتوقع أن نشهد ارتفاعا تدريجيا ومؤقتا في قيم الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية على السواحل الشمالية الغربية، وبالتالي، فإن السواحل الشمالية الغربية اليوم، مثل مطروح والإسكندرية ستسجل درجات حرارة مرتفعة، ومطروح ستسجل اليوم قيم حرارة في حدود 39 درجة مئوية بينما تسجل القاهرة قيمة حرارة في حدود 36 درجة مئوية بارتفاع عن الأمس».