تفاصيل مبادرة التعلم مدى الحياة في القليوبية.. تهدف لتوطين الصناعة المحلية

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعًا لمناقشة إجراءات تنفيذ مبادرة التعلم مدى الحياة، ووضع خطة محلية لتعزيز التعلم مدى الحياة والانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم، التي تهدف إلى توحيد عدد من الخصائص في المدن المختلفة، لتكون قادرة على تعبئة مواردها في كل قطاع بفاعلية، عن طريق تحفيز التعلم على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.

مشاركة القطاع الطبي الحر

وخلال اجتماع اليوم، ناقش الهجان، فكرة مشاركة القطاع الطبي الحر في التجربة، عن طريق تشجيع المصانع لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الطبية، وتشغيل عدد من الشباب عن طريق العقود التأمينية المقدمة من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشارك بالاجتماع أصحاب ثلاثة مصانع بالقليوبية ممن يعملون في مجال تصنيع المستلزمات الطبية، وبدأوا بالفعل في تشغيل أكثر من 200 شاب وشابة في مجال خياطة وتفصيل المستلزمات الطبية التي يحتاج إليها الأطباء في غرف العمليات ومستلزمات الوقاية من العدوى.

توطين الصناعة المحلية

وأوضح المحافظ، أنّ المبادرة تهدف إلى توطين الصناعة المحلية وتشجيع المنتج المحلي وتقليل حجم الاستيراد من الخارج، وزيادة فرص تشغيل العمالة ودفع عجلة الإنتاج المحلية.

وأضاف أنّ المبادرة تستهدف في مرحلتها الأولى، توسعة حجم الإنتاج في قطاع صناعة المستلزمات الطبية، ثم تستهدف المرحلة الثانية، صناعة الزي المدرسي وبيعه بأسعار مخفضة وبجودة عالية في مدارس المحافظة، بهدف التيسير علي المواطنين وأولياء الأمور.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، إنها حرصت على الانضمام للمسابقة العالمية، وتكرث جهودها في المنافسة للحصول على جائزة اليونسكو.

جاء الاجتماع، بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتور شعبان وردة مدير العلاج الحر وولاء صلاح الدين مديرة التواصل المجتمعي ومحمد مرسي رئيس جهاز المشروعات، و3 من رجال الأعمال أصحاب المصانع.