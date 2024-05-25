أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. البطاطس بـ4.5 جنيه

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، اليوم السبت 25-5-2024 في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، في ظل متابعة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة للمعروض من السلع.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الخضروات في سوق الجملة، اليوم السبت، في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، كالتالي:

- يتراوح سعر الطماطم بين 1.75 و5 جنيهات.

- يتراوح سعر ورق العنب البناتي بين 15 و25 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطس بين 4.5 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر البصل بين 4.5 و5.5 جنيه.

- يتراوح سعر الكوسة بين 8 و12 جنيها.

- يتراوح سعر الجزر بين 3 و4 جنيه.

- يتراوح سعر الفاصوليا بين 7 و15 جنيهًا.

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 9 و15 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 10 و18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و7.5 جنيه.

- يتراوح سعر خيار صوب بين 5 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الخيار البلدي بين 5 و11 جنيهًا.

- يتراوح سعر الملوخية بين 5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس بين 20 و23 جنيهًا.

- يتراوح سعر البطاطا بين 6 و12 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم بين 35 و55 جنيهًا.

- يتراوح سعر اللفت بين 2 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة بـ6 أكتوبر، كالتالي:

- يتراوح سعر البرتقال البلدي بين 4.5 و7.5 جنيه.

- يتراوح سعر برتقال سكري بين 5 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة بين 6.5 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي بين 4 و14 جنيها.

- يتراوح سعر العنب بناتي أصفر من 15 إلى 30 جنيهًا.

- يتراوح سعر العنب بناتي أحمر من 15 إلى 30 جنيهًا.

- يتراوح سعر التفاح المصري من 15 إلى 35 جنيهًا.

- يتراوح سعر تفاح أمريكي من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر الجوافة بين 16 و30 جنيهًا.

- يتراوح سعر الفراولة بين 12 و22 جنيهًا.