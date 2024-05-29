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«حلوان» تدرس تحويل كلية التكنولوجيا والتعليم لجامعة دولية

كتب:

أحمد أبوضيف
10:48 ص | الأربعاء 29 مايو 2024
جامعة حلوان

جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن أكبر التحديات التي تواجه خريجي التعليم التكنولوجي، هي رغبتهم في المساواة بخريجي كليات الهندسة.

وعرض رئيس الجامعة، خلال لقائه مع الدكتور محمد السيد سليمان عضو مجلس النواب، وأمين مجلس جامعة بدر بكلية التكنولوجيا والتعليم، لبحث سبل تحويل كلية التكنولوجيا إلى جامعة عالمية، إمكانيات كلية التربية قسم التعليم الصناعي التي جرى ضمها حاليًا لكلية التكنولوجيا والتعليم، والبرامج المتميزة بها مثل صناعة الحلي والأثاث والمنسوجات والملابس والتشييد والبناء.

تغيير اسم الكلية 

ومن جانبه، اقترح الدكتور محمد السيد سليمان، إمكانية تغيير اسم الكلية إلى «تكنولوجيا الصناعة» بما يتواكب مع احتياجات الدولة، وأشاد بإمكانيات الكلية وكيفية الاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع على الجامعة والمجتمع.

أقسام كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان 

ويشار إلى أن الكلية بها 5 أقسام وهي: تكنولوجيا الكهرباء، التبريد والتكييف، السيارات والجرارات، الإنتاج، الإلكترونيات، إضافة إلى البرامج التكنولوجية الجديدة مثل تكنولوجيا الميكاترونيكس، تكنولوجيا السيارات الهجين، وبرنامج تأهيل المعلمين.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.