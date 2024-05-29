محاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة في القاهرة.. اعرف الجدول والعناوين

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء تنفيذ مبادرة «تقدر في 10 أيام» والتي انطلقت اليوم في 37 مقرًا تعليميًا في أنحاء العاصمة، وتستمر لمدة عشرة أيام، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتهدف إلى تقديم محاضرات مجانية لمراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.

مراجعات الثانوية العامة 2024

وأكد محافظ القاهرة، أنّ مديرية التربية والتعليم حرصت على اختيار مقار المحاضرات لمراجعة الثانوية العامة 2024 بحيث تغطي كافة أحياء القاهرة لتقديم الخدمة لأكبر عدد من الطلاب، مطالبا بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتجهيز القاعات وتزويدها بكافة الإمكانيات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للطلاب، مشيرًا إلى أن المحاضرات يقدمها نخبة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المراجعات تعد فرصة جيدة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملًا قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي.

وثمن محافظ القاهرة جهود مبادرة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للطلاب، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المخططات التنموية بالمحافظة، ولتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم.