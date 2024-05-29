«تعليم شمال سيناء» ترسل نتيجة الشهادة الإعدادية للطلاب في رسالة على «الموبايل»

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدا خلال موتمر صحفي بديوان عام المحافظة، إذ يجرى اعتماد النتيجة وإعلان الأوائل من جانب المحافظ بحضور عدد من القيادات التنفيذية وأولياء أمور الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

وأضاف «رضوان» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح، والاعتماد من قبل المحافظ، لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم، أطلقت خدمة جديدة هذا العام تقدم لكل طلاب الشهادة الإعدادية وتتمثل في إرسال النتيجة لكل طالب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل لدى المديرية سواء الخاص بالطالب أو ولي الأمر.

أوائل الشهادة الإعدادية في شمال سيناء

وأوضح أن هناك رسائل تهنئة للطلبة الأوائل من قبل المحافظ لإدخال الفرحة على قلوب الطلاب وأولياء الأمور، لافتا إلى أن المديرية تشهد استعدادات لامتحانات شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمختلف مدارس مراكز محافظة شمال سيناء.

امتحانات الدبلومات الفنية في شمال سيناء

ومن جانبه، تفقد اللواء محمد عبد الفضيل، محافظ شمال سيناء، ووكيل وزارة التربية والتعليم، لجان الدبلومات الفنية بمدينة العريش للاطلاع على سير الامتحانات بلجان المحافظة.