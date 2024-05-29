أسعار اللحوم اليوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.. الكندوز يبدأ من 230 جنيها

حققت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-5-2024 حالة من الاستقرار مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وفق ما صرحت به شعبة القصابين، بالتزامن مع توافر اللحوم في العديد من المنافذ التابعة للحكومة ووزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-5-2024 بحسب إعلان بوابة مجلس الوزراء للأسعار المحلية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-5-2024

- تراوح متوسط سعر كيلو اللحوم البلدي 371 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم الكندوز نحو 300 و460 جنيها.

- تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 300 و350 جنيهًا.

- حقق سعر كيلو اللحم الضأن نحو بين 250 و500 جنيه.

- سعر اللحم البتلو بين 340 و500 جنيه.

- سعر كيلو اللحوم الريش الضاني بين 330 و450 جنيهًا.

- سعر اللحم المفروم البلدي بين 240 و300 جنيه للكيلو.

- سعر السجق البلدي بـ350 جنيهًا للكيلو.

- سعر السجق المستورد بـ180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- سعر اللحم البرازيلي البقري بين 280 حتى 350 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المكعبات الأحمر بـ350 جنيهًا.

- سعر اللحوم الهندي بقيمة 250 جنيهًا للمفروم.

- سعر كيلو اللحم الكندوز بـ230 جنيهًا.