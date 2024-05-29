نصائح لطلاب الثانوية العامة لزيادة التركيز أثناء المذاكرة.. مع اقتراب موسم الامتحانات

وجه الدكتور والخبير التربوي عاصم حجازي، أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي بجامعة القاهرة، نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة لتعزيز الشعور بالحماس والدافعية وتحقيق التفوق تزامناً مع انطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2024

وقال الخبير التربوي، تعتبر الدافعية والحماس من أهم المؤثرات التي تساعد طلاب الثانوية العامة 2024 على تحقيق التفوق ومع اقتراب موعد بدء الامتحانات يحتاج الطلاب إلى تنشيط الدافعية والحماس لبذل مزيد من الجهد وتحقيق التفوق، لذا يجب اتباع بعض النصائح السريعة التي تساعد الطالب على ذلك.

- تجزئة المهام الكبيرة إلى مهام فرعية، فإن مذاكرة موضوع كبير دفعة واحدة قد يتسبب في شعور الطالب بالإحباط وفقدان الحماس ولكن عند تجزئته إلى موضوعات صغيرة والفصل بين هذه الموضوعات فإن ذلك يساعد على تنشيط الدافعية والحماس.

- كافىء نفسك كلما أحرزت تقدما في موضوع ما فعند الانتهاء من إنجاز مجموعة من الموضوعات يمكنك أن تكافئ نفسك بأي شيء محبب ويشعرك بالسعادة.

استخدم المحفزات اللفظية أثناء المذاكرة

- استخدم المحفزات اللفظية كأبيات الشعر والأقوال المأثورة التي تشعرك بالحماس والرغبة في بذل مزيد من الجهد.

- راجع أهدافك باستمرار واكتبها أمامك على لوحة بارزة.

- ابتعد تماما عن أحلام اليقظة أو مراجعة شريط أحلامك وطموحاتك في الذاكرة وركز على الخطوات العملية.

- استمتع برحلة التعلم ولا تؤجل الاستمتاع إلى ما بعد ظهور النتيجة.

- اجعل إجراءات المذاكرة تتم بطريقة منظمة وفي مكان منظم ونوع قدر الإمكان في طرق الاستذكار والمراجعة.