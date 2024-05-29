معلومات عن والدة الفنان أحمد داش.. لماذا تركت عملها في الطب 15 سنة؟

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته دقائق، ظهرت خلاله دينا داش شقيقة الفنان أحمد داش ووالدتها، وشاركته عبر حسابها الشخصي على «تيك توك»، إذ خطفت والدتها الأنظار بجمال روحها وخفة ظلها، وأشاد الجمهور بعلاقتها القوية بأبنائها، إذ تشاركهم بشكل دائم مقاطع الفيديو.

معلومات عن والدة أحمد داش

بعد ظهور والدة أحمد داش، في مختلف الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، أصبح الجمهور يتساءل عنها، وكيف كانت تتعامل مع أولادها لتصبح صديقتهم، قبل أن تكون أما، وهو ما نوضحه وفقا لحسابها الشخصي على «فيسبوك»، بالإضافة إلى تصريحات تليفزيوينة سابقة لأبنائها.

- تُدعى أمل الشوربجي.

- في العقد السادس من عمرها.

- تعمل طبيبة بشرية.

- زوجها أستاذ جراحة المخ والأعصاب في مستشفى قصر العيني.

- لديها 4 أبناء «شريف، دينا، كريم، أحمد».

- من منطقة الدقي.

- تربطها علاقة قوية بأبنائها، خاصة أحمد داش «آخر العنقود».

- بعد إنجابها تركت عملها في الطب ما يقرب من 15 عامًا، حتى تستطيع الاعتناء بأولادها.

- أحمد داش لا يناديها إلا بـ«أمولة».

عائلة أحمد داش

كان بعض متابعي أحمد داش، يظنون أن لديه من الأشقاء كريم ودينا فقط، إلا أن لهم شقيق أكبر يدعى «شريف» الذي يغيب عن أنظار وسائل التواصل الاجتماعي، وتربطه علاقة قوية بأشقائه الأصغر، وهو ما أوضحته الأم خلال لقاءات تليفزيونية سابقة، مشيرة إلى أنها لم تجبر أي من أولادها في اختيار مجاله المفضل، كما أنها لم تفرض عليهم مجال الطب، حتى يكونوا مثلها ووالدهم أيضًا.