«تنمية المشروعات»: نساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية

أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بجهود لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب برئاسة محمد مرعي، للتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع المهم الذي يمثل أكثر من 80% من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.

وأكد رحمي التنسيق مع اللجنة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وجرى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنّه حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأي اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز كما جرى الاتفاق على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشروعات في استخراج المستندات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

وأشار رحمي إلى أنّ مندوبي الهيئة موجودن في 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.

التعاقدات الحكومية

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أنّ الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ويتم ذلك من خلال تخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة، و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

ولفت إلى التنسيق مع الهيئة لإعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات وقدرات المشروعات إضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت.