اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، للصفين الأول والثاني الثانوي العام، وإتاحتها للطلاب داخل المدارس من خلال الاسم ورقم الجلوس، وذلك بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

اعتماد نتائج الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، لـ«الوطن»، أنّه جرى إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي العام بكفر الشيخ، وإتاحتها للطلاب داخل المدارس من خلال الاسم ورقم الجلوس.

وبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام بكفر الشيخ 30 ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام 27 ألفاً و126 طالباً وطالبة.

إعلان نتائج صفوف النقل الابتدائي والإعدادي

وكانت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد أعلنت في وقت سابق نتائج صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، وإتاحتها للطلاب داخل المدارس من خلال الاسم ورقم الجلوس، وذلك عقب انتهاء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024.