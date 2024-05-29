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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء غدا

كتب:

حسين إبراهيم
12:29 م | الأربعاء 29 مايو 2024
محافظة شمال سيناء

محافظة شمال سيناء

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أن غدا الخميس سيتم الإعلان الرسمي عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية.

وذكر حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أنه من المقرر اعتماد النتيجة صباح غد الخميس.

استقبال العشر الأوائل بالمحافظة

وأكد رضوان، في بيان له، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة يعتمد النتيجة، ويستقبل العشر الأوائل بمكتبه غدا.

إرسال النتائج على الواتساب

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نتيجة كل طالب سوف ترسل له عبر الواتساب اب، على الرقم الذي تم تسليمه في الاستمارة الخاصة بعملية التقديم للامتحانات، سواء رقم الطالب أو ولي الأمر.

تسهيل مهمة الحصول على النتيجة

ونوه بأن هذه الطريقة يتم تفعيلها لأول مرة بمحافظة شمال سيناء، وذلك لتسهيل مهمة حصول الطالب على نتيجته فورا دون تكبد معاناة أو الدخول على الرابط الذي قد يكون معطلا أو متأخرا.

 

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