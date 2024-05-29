وزير إسرائيلي يطالب بإبادة سكان طولكرم بالضفة الغربية: «اجعلوها مثل غزة» 

طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف وعضو حكومة الحرب بتسلئيل سموتريتش، بأن يفعل جيش الاحتلال في الضفة الغربية مثلما فعل في قطاع غزة.

وبحسب موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» العبرية، فإن ذلك يأتي تعليقًا على هجوم نفذه مقاومين فلسطينيون في طولكرم بالضفة الغربية، أطلقوا خلاله النار باتجاه بلدة بات حيفر في منطقة شارون الوسطى.

وقال سموتريش في تغريدة على تويتر: «يجب ألا نسمح لهم أن يفعلوا في شارون ما فعلوه في 7 أكتوبر بالقرب من حدود غزة يجب اقتلاعهم من أي مكان، حتى لو كان ذلك يعني أن طولكرم ستبدو كما تبدو غزة اليوم».

الوزير المتطرف يرفض وجود دولة فلسطينية

وقال الوزير اليميني المتطرف، إنه تحدث مع رئيس المجلس الإقليمي عيمق حيفر، غاليت شاؤول، واتفقا على عقد اجتماع في الأيام المقبلة مع مسؤولين آخرين لتلبية الاحتياجات الفورية نتيجة لتفاقم التهديد الذي يواجه المستعمرين، زاعمًا أن هذه الظاهرة دليل آخر على أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل.

وتشن قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة تسبب حتى الأن في استشهاد 36 ألفا و166 شهيدا و81 ألفا و420 مصابا، أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن لوجود جثث تحت الأنقاض، لم يتم استخراجها بسبب منع قوات الاحتلال لطواقم الدفاع المدني من الوصول لأماكن القصف.