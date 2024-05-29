عيار 21 يسجل 3140 جنيها.. تعرف على آخر تحديث لأسعار الذهب والدولار

تشهد أسعار الذهب والدولار، انخفاضا خلال التعاملات اليومية، إذ سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك، نحو 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، وفقًا لأسعار البنك المركزي المصري.

سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3140 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع.

أسعار الذهب والدولار

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

- سجل أيَضًا 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، في بنك مصر.

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 47.46 جنيه للشراء، و47.56 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الذهب في الصاغة

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3140 جنيها للشراء، و3120 جنيها للبيع.

- بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 2691 جنيها للشراء، و2674 جنيها للبيع.

- سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2093 جنيها للشراء، و2079 جنيها للبيع.