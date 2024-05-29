استقرار سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 في بداية التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024، استقرارًا خلال التعاملات الصباحية بالصاغة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق بـ3140 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، بحسب بورصة الذهب، وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 -البيع- 3120 جنيهًا، ونرصد في السطور التالية سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-5-2024 في الصاغة خلال التعاملات الصباحية لجميع الأعيرة والجنيه الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 3589 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، والبيع 3566 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 2691 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 بـ2093 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة والبيع 2079 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم 29-5-2024 في الصاغة، سجل 25120 جنيها للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

سعر الذهب عالميا، الأونصة بـ2343 دولارا أمريكيًا.