«الدقهلية» تتسلم 1.2 مليون ذريعة سمك بلطي دعما من «حماية البحيرات»

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استلام مليون و250 ألف ذريعة سمكية من أسماك البلطي دعما من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير بحيرات مصر ودعم الثروة السمكية بها وبفرعي النيل.

وأكد على جهود اللواء الحسيني فرحات رئيس الجهاز التنفيذي لحماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية لتقديمه الدعم الكامل للدقهلية لتنمية الثروة السمكية بها.

وأوضح أنه جرى تشكيل لجنة من أجل متابعة أعمال إلقاء الذريعة بفروع النيل بنطاق مدن الدقهلية لدعم وتنمية الثروة السمكية؛ إذ يتم العمل في إلقاء الذريعة المشار إليها في نطاق مدينة طلخا ومركز ومدينة المنصورة بقرية أويش الحجر ومركز ومدينة أجا بقرية ميت دمسيس.

وأوضح مدير إدارة الثروة السمكية بالدقهلية، أن الكمية المشار إليها تم إمداد المحافظة بها من خلال مفرخ صان الحجر بالشرقية ومفرخ المنزلة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

إمداد الدقهلية بثروة سمكية

وجاءت ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لإمداد محافظة الدقهلية بـ4 ملايين زريعة؛ 3 ملايين زريعة بلطي نيلي ومليون زريعة مبروكة وصل منها مليون و250 ألف ذريعة كمرحلة أولى.