وكيل «تعليم المنوفية» يشدد على السرية الكاملة أثناء تصحيح امتحانات الإعدادية

تفقد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أماكن تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي ستستمر حتى الانتهاء من تصحيح جميع المواد ومن ثم المراجعة النهائية تمهيدا لإعلان النتيجة فور أعمال الانتهاء.

متابعة عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تفقد مقار تصحيح مادة اللغة الإنجليزية بمدرسة المساعي الإعدادية الجديدة للبنات، وتصحيح مادة اللغة العربية في مدرسة الثانوية الجديدة للبنات، موجها مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات وكذا المراجعات النهائية، مشددا على السرية الكاملة في العمل، مؤكدا أن الأهم إعطاء كل طالب حقه وليست سرعة إعلان النتيجة، محذرا من الوقوع في الأخطاء.

تحري الدقة أثناء التصحيح

وأوصي «الفولي»، المعلمين ومقدري الدرجات بضرورة الدقة والعدالة في عملية التصحيح، مع التأكد من حصول كل طالب على حقه كاملاً، مؤكدًا حرص اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية على توفير جميع احتياجات المعلمين والمقدرين، بما في ذلك تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال عملية التصحيح.