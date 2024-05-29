برلمانية: زيارة الرئيس لبكين حدث استراتيجي مهم في العلاقات المصرية - الصينية

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين ولقائه مع الرئيس الصيني، تمثل حدثًا استراتيجيًا مهمًا في مسار العلاقات المصرية - الصينية، وستكون لها انعكاسات إيجابية على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، كما ستعزز دور البلدين في المنطقة.

علاقات بين مصر والصين

وأوضحت موسى في تصريحات صحفية لها، أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم تشهد فيه العلاقات البلدين زخما كبيرا وتقاربا ملحوظا في عهد الزعيمين، تزامناً مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة ستناقش تطورات الأوضاع في غزة، يؤكد جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية ، فالدولة المصرية والقيادة السياسية حريصين كل الحرص على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 والحفاظ على القضية الفلسطينية دون تصفيتها.

علاقات اقتصادية قوية

وأشارت النائبة، إلى أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية، فالصين شريك تجارى مهم لمصر، وظهر ذلك خلال العديد من المشروعات الاستثمارية الكثيرة التي أقامتها الصين في مصر، مؤكدا أن مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات منتدى التعاون الصيني العربي الصين و22 عضوا في الجامعة العربية، يستهدف تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية.