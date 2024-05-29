«السياحة»: استقبال لجان الوزارة أولى رحلات الحج في المنافذ البرية

استقبل أعضاء البعثة المصرية للجان وزارة السياحة والآثار، المتواجدة حاليا في كل من ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار البري بالحدود الأردنية السعودية، حجاج هذه الرحلات فور وصولهم، وذلك وسط استعدادات مكثفة لضمان سهولة وسلامة سفر الحجاج.

ووصل، فجر اليوم، حجاج هذه الرحلة إلى منفذ حالة عمار، والتي تضم 3 أوتوبيسات سياحية تقل 123حاجا، ومن المقرر أن تتوالى رحلات الحج السياحي البري حتى وصول جميع الحجاج البالغ عددهم 6 آلاف حاج لبرامج الحج البري.

الدفع بلجان في جميع مسارات رحلة الحج

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، أن لجان الوزارة قامت بالتنسيق مع السلطات المختصة بكل من مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، باستقبال الحجاج والاطمئنان عليهم والتأكد من تلقيهم الخدمة من شركة السياحة وفق الضوابط الموضوعة من قبل الوزارة.

وأكدت أن هناك لجان للوزارة جرى دفعها في جميع نقاط مسار رحلة الحجاج بكافة الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية، لافتة إلى قيام هذه اللجان بمتابعة الرحلات بشكل مستمر، والتدخل الفوري لحل أي مشاكل قد تواجه الحجاج، وتقوم برفع تقارير دورية على مدار الساعة عن أحوال الحجاج لضمان راحتهم وسلامتهم.

تقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام

وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للحجاج وتوفير كافة سبل الراحة لهم وضمان تقديم خدمات متميزة لهم طوال فترة الحج، بجانب ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لضمان سلامة الحجاج.

وتعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للحجاج وتذليل أي مشكلات أو عقبات أو صعوبات قد تواجههم، وضمان وصولهم بسلامه الله للأراضي السعودية وحتى عودتهم بسلامة الله الى ارض الوطن بعد انتهاء المناسك.

جدير بالذكر، أنه جرى تخصيص 6 آلاف تأشيرة للحج البري بما يعادل 26% من إجمالي تأشيرات الحج السياحي المصري، وإتاحة 150 أتوبيس سياحي لاستخدامهم لنقل حجاج بيت الله الحرام حتى مقار إقامتهم بالأراضي السعودية، بعد القيام بالفحص السياحي والفني لتلك الأوتوبيسات من قبل المختصين بالوزارة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتهم الفنية والسياحية قبل مغادرتهم للبلاد.