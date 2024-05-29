انطلاق مراجعات حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة بالقليوبية.. لن يخرج عنها الامتحان

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات مراجعات مؤسسة حياة كريمة لطلاب الثانوية العامة في القليوبية، والتي تستمر 10 أيام متواصلة تحت شعار تقدر في 10 أيام؛ إذ بدأت المراجعات النهائية للطلاب بمراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسة فودافون مصر ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة فاهم ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

الدعم الأكاديمي والنفسي لطلاب الثانوية العامة

وأوضح العقيد أحمد عيد مدير مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، أن المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم الأكاديمي والنفسي لطلاب الثانوية العامة لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة العلنية والتأهيل والإعداد النفسي لاستقبال الامتحان، مشيرا إلى أن المادة العلمية أعدها خبراء ومستشارين المواد بوزارة التعليم وتشمل كل جزئيات المنهج ولن يخرج عنها الامتحان.

دعم وإعداد لاستقبال امتحانات الثانوية العامة

وأضافت وسام محمد سعد مسؤول المتابعة في مؤسسة حياة كريمة بمركز بنها، أن المبادرة انطلقت اليوم في 3 مدارس بقرى مركز بنها في دملو ودجوي وطحلة وتستمر 10 أيام وسط إقبال للطلبة والطالبات للحصول علي مراجعة نهائية ودعم وإعداد للطلاب لاستقبال امتحانات الثانوية العامة وإرشادهم على طرق التعامل النفسي والإجراءات داخل اللجان وسبل الحفاظ علي الهدوء النفسي والتعامل مع ورقة الامتحان.

وأشارت إلى أنه جرى إنشاء جروبات على مواقع التواصل الاجتماعي الواتساب والتليجرام والصفحة الرسمية للمبادرة على فيس بوك لضمان تجمع وتواجد أكبر عدد ممكن من الطلبة للاستفادة من المراجعات النهائية لأبنائنا الطلبة وفق الجدول التالي:

وقدمت مني سويلم أخصائي نفسي، محاضرة لدعم الطلاب تناولت إجراءات الامتحانات، وأهم النصائح للطلاب لمرور فترة الامتحانات بسهولة ويسر ودون أي ضغوط نفسية تؤثر على أداء الطالب.