محافظ القليوبية: تنفيذ 12 برج محمول في المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتعزيز التنسيق والتضافر كل الجهات ذات الصلة لمتابعة لمشروعات مبادرة «حياة كريمة»، وذلك ضمن اجتماع عقده لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بمركز شبين القناطر،

تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي

وناقش المحافظ تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة في مختلف القطاعات والمرافق، مستعرضا نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية، مشيار إلى أنه في قطاع الصرف الصحي تم تنفيذ عدد 287 كيلو خطوط انحدار من أصل 288 كيلومترا، وتنفيذ عدد 12 ألفا و351 مطبقا، وتنفيذ عدد 60 كيلومترا من خطوط الطرد وتنفيذ عدد 24 محطة رفع وجاري العمل بآخر محطتين بقرى المريج وعرب الشعار.

تنفيذ 12 برج محمول

وأوضح المحافظ أنه في قطاع الاتصالات جاري تنفيذ عدد 12 برج محمول كما تم الانتهاء من تركيب الالياف الضوئية بنسبة 99%، وفي قطاع الوحدات الصحية تم الانتهاء من المشروع بنسبة 80% حيث يتم العمل على تنفيذ عدد 24 وحدة صحية تم الانتهاء من 12 وحدة وجاري العمل بعدد 12 وحدة، وفي قطاع الطرق الداخلية تم تنفيذ الرصف بمتوسط 35% لعدد 36 قرية جاري العمل بعدد 33 طريقا وتم الانتهاء من 6 طرق.

كما تم الانتهاء من المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية بالكامل بنسبة 100% والبالغ عددها 18 مجمعا، حيث وجه المحافظ بسرعه فرشها ونقل الإدارات الخدمية إليها وفي قطاع تبطين الترع تم إنجاز المشروع بنسبة 94% تم الانتهاء من 27 ترعة وجاري العمل بعدد 3 ترع متبقية.