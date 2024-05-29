بعد تعرضه لحادث سير وتهشم سيارته.. معلومات عن الفنان كريم الكاشف

تعرض الفنان كريم الكاشف لحادث سير أمس، أدي إلى تهشم الجزء الخلفي من السيارة، ليخرج شقيقه ويطمئن الجمهور على حالته الصحية، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز محطات الفنان كريم الكاشف.

محطات في حياة الفنان كريم الكاشف

- من مواليد شهر سبتمبر.

- لديه شقيق من الوسط الفني يدعي تامر الكاشف، وله عدد كبير من الأعمال الفنية.

- شارك بالتمثيل في مسلسل ساحرة الجنوب الجزء الثاني، إنتاج عام 2016، من تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

- قدم مسرحية اترك أنفي من فضلك عن قضية أنوف وأليس في بلاد العجائب، كتابة وإخراج إسلام إمام، واستعراضات محمد عبد الصبور، ومخرج منفذ عمرو حسان .

أخر ظهور للفنان كريم الكاشف

وكان آخر ظهور للفنان كريم الكاشف من خلال مسلسل في رمضان 2024 مع الفنان محمد إمام، وسبق وشارك في مسرحية جوه الصندوق، من إخراج إسلام إمام، ومن إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية فكرة وإخراج إسلام إمام.

أحداث مسرحية جوه الصندوق

وتدور فكرة العرض في إطار كوميدي درامي حول المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة التي يواجهها الشباب في حياتهم اليومية والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية.