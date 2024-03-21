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دراما المتحدة

عمرو عاكف مونتير فيلم الإسكندراني ينجو من حادث سير مميت (صور)

كتب:

أحمد شعراني
09:20 م | الخميس 21 مارس 2024
حادث عمرو عاكف

حادث عمرو عاكف

تعرض المونتير الشاب عمرو عاكف لحادث سير مميت، وذلك على أحد الطرق السريعة، حيث انقلبت سيارته 5 مرات.

ونشر «عاكف» صور لسيارته عبر صفحته على فيسبوك قال فيها: «الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، شفت الموت واتشاهدت كذا مرة بس ربنا كاتب لي عمر جديد، اتقلبت بالعربية 5 مرات أنا وصاحبي  بس ربنا خرجنا منها على خير الحمد لله».

وكان أخر أعمال عمرو عاكف في السينما هو فيلم الإسكندراني من المُخرج خالد يوسف، الذي قال عن تِلك التجربة إنها من أكثر التجارب التي استفاد منها على المستوى العملي والشخصي، ويشارك في فيلم شقو المقرر عرضه في عيد الفطر.

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بقلم أحمد شعراني