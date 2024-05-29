مواعيد وأماكن لجان قبول اعتذارات الثانوية العامة 2024 في المنوفية

نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أسماء المدارس المرشحة كمقار لجان لقبول اعتذارات الثانوية العامة 2024 الدور الأول، وذلك بالتعاون مع لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة في قطاع القاهرة، حيث من المقرر أن تبدأ أولى أيام امتحانات الصف الثالث الثانوي يوم 10 يونيو المقبل.

مواعيد وأماكن قبول اعتذارات الثانوية العامة

وأشارت مديرية التربية والتعليم، إلى أن أولى أيام قبول اعتذارات الشهادة الثانوية العامة هو الاثنين المقبل الموافق 3 يونيو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 5 من نفس الشهر، وتبدأ مواعيد العمل اليومية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا .

وتستعرض «الوطن» أماكن قبول اعتذارات الثانوية العامة من خلال الاطلاع على الصورة التالية:

امتحانات الشهادة الثانوية العامة

كشفت محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، عن جاهزية واستعداد جميع المدارس لاستقبال امتحانات الصف الثالث الثانوي باعتباره أحد أهم السنوات التعليمية لدى الطلاب، مشيرا بوجود غرف عمليات في جميع الإدارات التعليمية بالمراكز وغرفة رئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات على مدار اليوم .