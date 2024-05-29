قال الأستاذ أحمد سالم ، معلم المواد الفلسفية لطلاب الثانوية العامة، أن ملخص علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة 2024، مكون من «فلسفة ومنطق» «علم نفس وعلم اجتماع»، موضحا أن المواد الفلسفية مجموعها 120 درجة في الامتحان، بمعنى أنها تمثل 30% من مجموع الطالب النهائي، وأن مادة «الفلسفة والمنطق» تتكون من 60 درجة، 30 درجة فلسفة و30 درجة منطق، وهناك 60 درجة أخرى مقسمة بين علم النفس وعلم الاجتماع.

ملخص علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة 2024

وأشار سالم إلى أن ملخص علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة 2024، سيكون سهلا ومبسطا لطلاب الشعبة الأدبية، لافتا إلى أن موعد امتحان مادة علم النفس وعلم الاجتماع سيكون يوم 18 يوليو المقبل، ومدته ساعتين وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.

توزيع درجات مادة علم النفس

وفقا للمنشور الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فإن توزيع درجات مادة علم النفس، قد جاءت بنفس توزيعها العام الماضي كالتالي:

الوحدة الأولى

- الفصل الأول الذكاء الواحد والذكاءات المتعددة سؤالين «1 بدرجة، واحد بدرجتين» 3 درجات

- الفصل الثاني نظريات التعلم وتطبيقاتة التربوية 4 أسئلة «سؤالين في درجة سؤالين في درجتين» 6 درجات

- الفصل الثالث مبادئ التعلم الجيد وأسس الاستذكار الفعال «سؤال بدرجتين»

الوحدة الثانية

- الفصل الأول النمو تعريفه ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه «سؤالين بدرجة » درجتين.

- الفصل الثانى النمو في مرحلة الرضاعة «الطفولة المبكرة الوسطى - المتأخرة» 3 أسئلة بدرجة «3 درجات».

- الفصل الثالث النمو في مرحلة المراهقة سؤال بدرجة + سؤال بدرجتين « 3 درجات»

الوحدة الثالثة «7 نقاط »

- الفصل الأول الشخصية «سؤالين بدرجة» درجتين .

- الفصل الثانى الاتجاهات والقيم «سؤال بدرجة، سؤال بدرجتين» 3 درجات.

- الفصل الثالث أساليب التوافق النفسي والاجتماعى « 3 في درجة + سؤال مقالي» 5 درجات

موعد امتحانات الثانوية العامة

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت أول أيام امتحانات الثانوية العامة لتكون 10 يونيو المقبل، ويؤدي الطلاب امتحان المواد «الدين - التربية الوطنية - الإحصاء - الاقتصاد»، ثم يستأنف الطلاب الامتحانات مرة أخرى بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي.