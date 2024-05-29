«تنفيذي كفر الشيخ» يوافق على تخصيص قطع أراضي لإقامة مشروعات خدمية

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات.

تخصيص مساحة لإقامة سجل مدني بقرية الجرايدة بمركز بيلا

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تجديد قرار إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بدسوق بقرية شابة، كما وافق أيضاً على تخصيص مساحة 160م2 لإقامة سجل مدني بقرية الجرايدة بمركز بيلا.

ووافق المجلس المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على الترخيص لشركة دسوق للبترول «دسوكو» للبدء في حفر بئر استكشافي بقرية كفر تيدا بمركز سيدى سالم، كما وافق المجلس تعديل قرار التخصيص لإنشاء مجمع سكني بقرية برمبال بمركز مطوبس ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة أيضا على تخصيص مساحة 100 متر أرض أملاك أميرية، لإقامة مكتب بريد العظمة التابعة للوحدة المحلية لقرية بني بكار بمركز مطوبس، ووافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة والبالغ مساحتها 6612م2 لإقامة قسم مرور عليها.

تغيير اسم مدرسة الكردي للتعليم الأساسي

ووافق المجلس التنفيذي على تغيير اسم مدرسة الكردي للتعليم الأساسي باسم الشهيد يوسف إبراهيم أبو عيانة بقلين، ووافق المجلس على تعديل قرار المحافظة رقم 730 لسنة 2024 لإقامة مدرسة ثانوية صناعية للبنات عليها بناحية رزق جاويش بقرية سد خميس سيدي سالم.