حياة جون لينون ويوكو أونو بعد تفكيك «البيتلز» في فيلم وثائقي جديد

اختار المخرج كيفن ماكدونالد إلقاء الضوء على حياة المغني وكاتب الأغاني الأسطوري جون لينون وزوجته يوكو أونو، في مدينة نيويورك بعد حل فرقة البيتلز، وذلك في فيلم وثائقي بعنوان «One to One: John & Yoko»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

ومن خلال الفيلم يلقي المخرج الضوء على جون لينون في عام 1972 وهو يؤدي آخر أداء له على المسرح، وهو الحفل الخيري «One to One»، في ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك، مع أونو إلى جانبه.

تفكيك فرقة البيتلز

ألقى العديد من جمهور الفرقة الشهيرة اللوم على يوكو أونو في أنها كانت السبب في تفكيك الفرقة بعد ما أقنعت جون لينون بذلك، بالإضافة إلى كونها السبب في الخلاف بينه وبين أعضاء الفرقة ومن بينهم بول مكارتني.

مواد أرشيفية جديدة عن جون لينون في «One to One: John & Yoko»

ويتتضمن الفيلم مواد جديدة مثل صوت الحفلة الموسيقية المُعاد مزجها من إنتاج شون أونو لينون، واللقطات المستعادة حديثًا والأرشيفات الشخصية مثل المكالمات الهاتفية والأفلام المنزلية التي تم تسجيلها وتصويرها بواسطة لينون.

ويعد كيفين ماكدونالد من أبرز صناع الأفلام الوثائقية بجانب حصوله على جائزة الأوسكار عن فيلمه «One Day» ، أنتج ماكدونالد أيضًا الفيلمين الوثائقيين الحائزين على جوائز «Senna» و«The Rescue»، كما قدم آخر أعماله هذا العام في فيلم بعنوان «High & Low: John Galliano» عن مصمم الأزياء جون جاليانو.