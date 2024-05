عرض منزل فيلم Home Alone في شيكاغو للبيع بـ5 ملايين دولار

للمرة الثانية في أقل من 6 أشهر يتمّ عرض جزء رئيسي من سلسلة أفلام Home Alone للبيع، إذ تمّ طرح المنزل الذي درات خلاله أحداث الجزء الأول من الفيلم الشهير للبيع، في شيكاغو بمبلغ 5.25 مليون دولار، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

وجاء ذلك بعد أشهر قليلة من عرض المنزل الذي ظهر في أحداث الجزء الثاني من الفيلم «Home Alone 2: Lost in New York»، والذي يقع في الجانب الغربي الشمالي لمنهاتن بولاية نيويورك الأمريكية، للبيع مقابل 6.7 مليون دولار.

ويحتفظ المنزل الذي دارت أحداث الجزء الأول من Home Alone داخله، بالواجهة المميزة له من الفيلم الذي عرض عام 1990، بالرغم أن تمّ تجديد وتوسيع المنزل من قبل المالكين في عام 2018، يحتوي المنزل المكون من 5 غرف نوم و6 حمامات أيضًا على سينما وملعب رياضي يتميز بخط ثلاثي النقاط.

تفاصيل فيلم «Home Alone»

يحكي فيلم «Home Alone» قصة كيفن مكاليستر البالغ من العمر 8 سنوات (ماكولاي كولكين)، والذي تركته عائلته عن طريق الخطأ عندما أخذوا إجازة في باريس، يُجد كيفن نفسه في مواجهة من اللصوص الذين اقتحموا منزل العائلة عشية عيد الميلاد، ويجمع الفيلم بطلته ماكولاي كولكين، وكاثرين أوهارا، وجو بيسكي، ودانيال ستيرن.