فيلم «Furiosa: A Mad Max Saga» يتراجع في شباك التذاكر الأمريكي

تراجع فيلم Furiosa: A Mad Max Saga من المركز الأول إلى الثالث في شباك التذاكر الأمريكي في يومه الرابع بالسينمات الأمريكية، محققا 6 ملايين دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية لـ32.3 مليون دولار، وذلك وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصلت الإيرادات الكلية لفيلم Furiosa: A Mad Max Saga لـ65 مليون دولار، وذلك بعد ما حقق في السوق الخارجية إيرادات بلغت 32.8 مليون دولار.

فيلم The Garfield Movie يتصدر قائمة الإيرادات

بينما احتل فيلم الرسوم المتحركة The Garfield Movie قائمة الإيرادات، متقدما من المركز الثاني إلى المركز الأول بـ7.2 مليون دولار، بينما وصل الإجمالي المحلى للإيرادات 31.2 مليون دولار، أما الإيرادات الكلية بلغت 97.5 مليون دولار، أما في المركز الثاني جاء فيلم IF محققا إيرادات بلغت 6 ملايين دولار، محققا إيرادات بلغت 64 مليون دولار، أما الإجمالي فوصل لـ104 ملايين دولار.