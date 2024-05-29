الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتخصيص أرض بالمنصورة لإنشاء فرع «القومي للمرأة»

وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، لإقامة فرع للمجلس القومي للمرأة بمدينة المنصورة.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ كما جاء بناء على طلب محافظ الدقهلية؛ وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية.

وقرر رئيس الوزراء، إنشاء كلية علوم في جامعة مدينة السادات، وفقا للبند، الوارد بالمادة 1 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية، رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛ وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.