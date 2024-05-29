في أي سنة فرض الحج؟.. مفتي الديار يجيب

في أي سنة فرض الحج؟ سؤال يهم كثير من الناس مع انطلاق موسم الحج 2024، إذ أن تأدية فريضة الحج من الأمور التي لها فضل كبيرعلى المسلمين، ويسعى الجميع إلى تأديتها على الأقل مرة واحدة في العمر، وأجاب الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية عن هذا السؤال، وهذا ما يرصده الوطن في السطور التالية.

«في أي سنة فرض الحج؟».. سؤال تلقاه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، حيث أوضح أنّ أهل العلم اختلفوا في العام الحقيقي الذي فُرض فيه الحج، فذهب البعض إلى أنّ الحج فُرض في العام السادس من الهجرة، والأرجح أنّه فُرض في العام التاسع الهجري ولم يتجاوزه.

في أي سنة فرض الحج؟

وأوضح علام في إجابته عن سؤال في أي سنة فرض الحج؟، أنّه قبل العام التاسع الهجري وحتى فتح مكة في العام الثامن الهجري، كانت مكة المكرمة تحت ولاية وسيطرة وحكم الكفار والمشركين، وتم منع المسلمين عن أداء العمرة في العام السادس الهجري، وكان متوقعا منع المسلمين من أداء الحجة، فأراد الله سبحانه وتعالى فرض الحج في العام التاسع الهجري.

سبب تأجيل الرسول حجته

وتابع مفتي الديار المصرية، أنّه كانت هناك عدة أسباب لأداء الرسول فريضة الحج في العام التاسع، بسبب أنّ العام التاسع الهجري سمي بعام الوفود، بسبب أنّه في ذلك العام جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وفودًا كبيرة من العرب ليعلمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته ولينهلوا من فيض علمه، أما السبب الثاني هو أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصًا كل الحرص على عدم اختلاط المسلمين بالمشركين في الحج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمنع المشركين عن المشاركة في مناسك الحج.