أمين الفتوى يوضح متى يجب على المسلم أداء فريضة الحج؟

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول الأمور التي لو توافرت في أي شخص مسلم وجب عليه الحج.

وأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبلغنا إن ملك ذاتا وراحلة يؤدي الحج، يعني اللي معاه فلوس المواصلات والأكل والشرب وما يكفي أولاده حتى يرجع، وجب عليه الحج».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «الحج في الشريعة فرض مرة واحدة في العمر على القادر والمستطيع وهذا من رحمة ربنا على عباده، ومن أهم استعدادات الحج هو رد حقوق الناس اللى أخذ ورث أحد عليه رده، وعليه التوبة الصادقة إلى الله ويعزم ألا يعود إلى المعاصي».