بدائل الثانوية العامة 2024.. مدارس بمعايير دولية ومكافآت مالية وتعيين

مع قرب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، يبحث الطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع كبير عن بدائل الثانوية العامة.

بدائل الثانوية العامة 2024

وترصد السطور التالية بدائل الثانوية العامة 2024، وهي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كما يلي.

- مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام 3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

وتتكون المناهج الدراسية بها من 3 تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهي: العلوم الأساسية والثقافية، العلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي.

والمسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي الالتحاق بسوق العمل مباشرة، والالتحاق بالجامعات التكنولوجية، والالتحاق بالمعاهد الفنية، والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

ويمكن معرفة التفاصيل الخاصة بالمدارس وعناوين المدارس التكنولوجيا التطبيقية وفروعها بالمحافظات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من الرابط.