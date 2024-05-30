سر اختلاف الحرارة في الربيع.. نصائح لمواجهة «الجو المتقلب» والحفاظ على صحتك

يُفترض أن يكون الربيع الفصل الأكثر اعتدالًا في الطقس، لكنّه هذا العام يُخالف التوقعات، إذ نشهد تذبذبًا ملحوظًا في درجات حرارته، ما يُثير تساؤلاتٍ حول أسباب ذلك وطرق التعامل معه للحد من تأثيره على الصحة تجنبًا للأمراض التنفسية والصدرية.

سر تباين درجات الحرارة في فصل الربيع

تسجيل معدلات مختلفة في حالة الطقس خلال فصل الربيع يعود إلى الكتل الهوائية التي أدت إلى حدوث اختلافات في درجات الحرارة المسجلة، بحسب ما أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في حديثها لـ«الوطن» قائلة: «اختلاف نسبة الرطوبة يتسبب في حدوث اختلاف في درجة الحرارة بسبب الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط وده طبيعي يعمل اختلافات في الحرارة».

طرق التعامل مع اختلاف درجات الحرارة

بدوره، كشف الدكتور محمد إسماعيل أستاذ الأمراض الصدرية والباطنة خلال حديثه مع «الوطن»، أنَّ اختلاف درجات الحرارة قد تؤثر على الرئة والتنفس، إلا أن هناك بعض الإرشادات التي يجب الاهتمام بها، للابتعاد عن الأمراض الصدرية التي يتسبب فيها اختلاف وتباين درجات الحرارة وهي كما يلي: