احذر الإفراط في شرب المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.. قد يؤدي لإصابة خطيرة

الحرص على شرب المياه، يُعد أمرا في غاية الأهمية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، يجب تناول كميات كبيرة من المياه، للحفاظ على رطوبة الجسم، لكن هناك خطرا كبيرا قد يقع فيه البعض، وهو الإفراط في تناول المياه، الذي قد يؤدي إلى الإصابة بتسمم الماء.

ما هو تسمم الماء؟

يحتاج الجسم لنسبة معينة من المياه، وعند زيادة هذه النسبة مرة واحدة، يحدث خلل في جميع الأجهزة، ومن ضمنها الكلى التي لا تستطيع ممارسة وظائفها، بسبب ضغط المياه، وحدوث خلل في مستويات الصوديوم، وذلك بحسبما ذكر في موقع «National library of medicine»

أعراض التسمم المائي

هناك العديد من الأعراض، التي يمكن ملاحظتها وتشير إلى الإصابة بالتسمم المائي، وتواصل «الوطن» مع مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، وذكر بعضا من هذه الأعراض:

- الغثيان

- الارتباك وعدم القدرة على التركيز

- الإعياء الشديد

- التشنجات العضلية

- الشعور بالدوخة والصداع

- وهناك بعض الحالات، قد تتعرض لفقدان الوعي والإغماء، بسبب تراكم السوائل

كيف تتجنب الإصابة؟

يمكن للكلى لدى الشخص الطبيعي، العمل على طرد 20 لترا إلى 28 لترا من المياه خلال اليوم، لكن هذا لا يعني الإفراط في شرب المياه، لأنها لا تستطيع سوى التخلص من 1 لتر فقط خلال ساعة واحدة، وبحسبما ذكر في موقع «healthline»، لذا ينصح بالاعتدال في شرب الماء على مدار اليوم، وعدم ضخ المياه إلى الجسم بكميات كبيرة مرة واحدة، وتعد الكمية المعتدلة لدى الشخص هي 3 لترات من المياه.