توقعات بسقوط أمطار رعدية اليوم.. وتحذيرات من الخروج لهذا السبب

مع تباين درجات الحرارة، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الاثنين، وتوقعت أنها ستشهد سقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق متفرقة من غرب البلاد على فترات متقطعة، وهو ما أثار الخوف بالتوازي مع انتشار الفيروسات والأمراض التنفسية والفيروسية، الأمر الذي استدعى معرفة توقيت سقوط الأمطار وكيفية توخي الحذر.

متى تسقط الأمطار اليوم؟

الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه من المتوقع سقوط الأمطار على سواحل مصر الشمالية، نتيجة مرور بعض المنخفضات الموجودة في طبقات الجو العليا، وستكون هناك تغيرات مفاجئة وأجواء شتوية ليلًا بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، كما متوقع اليوم وجود نشاط للرياح على بعض المناطق تكون مثير للرمال والأتربة.

هل تصل إلى القاهرة؟

وأشار عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى كل ما يتعلق بحالة الطقس على القاهرة والمحافظات:

المنخفض الجوي ظهر في طبقات الجو العليا في القطاع الغربي من الجمهورية.

الأمطار الرعدية لن تصل إلى القاهرة.

تزداد الأمطار الرعدية قوة على مناطق من شمال الصحراء الغربية ومناطق من أقصى غرب.

يحدث تكاثر في بعض السحب المنخفضة والمتوسطة.

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة تصل إلى رعدية في بعض الأحيان مع وجود السحب، وكانت آخر صور للأقمار الصناعية، رصدت تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

يحدث فرق كبير بين درجات الحرارة على سطح الأرض ودرجات الحرارة في طبقات الجو العليا، مما يحدث تباين في حالة الطقس.

احظر الخروج في هذه الساعة

ووفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الدوية بموعد سقوط الأمطار، حذر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة من الخروج في هذا التوقيت، تجنبا للإصابة بنزلات البرد والأمراض التنفسية، مع التأكد من ارتداء الملابس المناسبة للطقس الممطر، وتناول الأدوية خافضة للحرارة والمضادة للبكتيريا والفيروسات في حال الإصابة، كما يجب استخدام البخاخات لمنع الأمراض الربوية.