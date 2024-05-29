أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29-5-2024.. الكيلو بـ90 جنيها

أعلنت بورصة الدواجن، عن أسعار اليوم الأربعاء 29-5-2024، ليتراوح سعر الفراخ البيضاء في الأسواق ما بين 90 إلى 93 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل سعر الكيلو للمستهلك ما بين 98 إلى 105 جنيهات حسب المنطقة.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الأربعاء، وفقًا للأسعار المعلنة من بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء، نحو 90 إلى 93 جنيها تسليم أرض المزرعة، بينما تراوحت الأسعار في المحال بين 98 إلى 105 جنيهات حسب المنطقة.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، نحو 120 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 122 و132 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو

فيما سجلت أسعار الفراخ الساسو، تسليم أرض المزرعة ما بين 101 و 102 جنيه والفراخ الأمهات البيضاء ما بين 78 إلى 80 جنيها.

سعر البيض اليوم

وبلغ متوسط سعر البيض اليوم الأربعاء، ما بين 5 إلى 5.5 جنيه.