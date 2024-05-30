5 فئات ممنوعة من الصيام المتقطع.. خطر على صحتها

يحظر على بعض الفئات تطبيق فكرة الصيام المتقطع بعد استنفاد الجسم للكربوهيدرات، وبدء حرق الدهون، نتيجة الجوع حوالي 12 إلى 24 ساعة من أجل فقدان الوزن وتحسين الصحة، لأنها تشكل خطرًا عليهم.

الفئات الممنوعة من الصيام المتقطع

بشكل كبير يمكنك خسارة السعرات الحرارية والدهون والوزن من خلال هذا الصيام المتقطع، ومع ذلك، يحذر الأطباء 3 فئات من خوض هذه التجربة بحسب موقع «centerfordiscovery»، و«هيلث لاين»:

الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

الحوامل أو المرضعات.

مرضى السكري أو من يعانون مشاكل السكر في الدم.

تجنب الصيام المتقطع إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة باضطرابات الأكل.

حالات أخرى تجنب فيها الصيام المتقطع

يجب على الأفراد الذين يعانون من نقص الوزن، عدم تجربة الصيام المتقطع، لأنه بحسب تصريحات الدكتورة مريم حمدي، خبيرة التغذية لـ«الوطن»، مضر لهم وله العديد من النتائج السلبية التي يجب الأخذ بها تتمثل في الآتي:

الشعور بالإمساك.

الشعور بالضعف والإرهاق.

قد تحدث الدوخة في بعض الأحيان.

ظهور صداع قد يستمر لفترة.

نتائج الصيام المتقطع