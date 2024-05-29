محافظ الشرقية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2024

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والأزهرية، وسرعة الانتهاء من تجهيز اللجان الامتحانية بالإضاءة الكافية، والمراوح والمبردات؛ للتغلب على حرارة الجو، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها في أي وقت حتى لا تتأثر العملية الامتحانية لخلق بيئة مناسبة للطُلاب لأداء الامتحانات بسهوله ويسر، والانتهاء من تجهيز الاستراحات المُخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها.

تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين، والتأكد من سلامة كل المرافق بجميع المدارس التي بها لجان امتحانيه.

الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

وخلال الاجتماع استعرض المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 م وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يؤدي 53 ألف طالبا وطالبة امتحانات شهادة الثانوية العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة في المواد التي لا تُضاف للمجموع «الدين والتربية والوطنية»، على مدار يومي 10 و12 يونيو المقبل على أن تنطلق امتحانات باقي المواد بداية من 22 يونيو في مادة اللغة العربية، وتستمر حتى 17 يوليو في مادة الفلسفة والمنطق.

الانتهاء من تجهيز 40 استراحة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أنه جرى الانتهاء من تجهيز 40 استراحة لرؤساء اللجان مزودة بكافة المتطلبات المعيشية، وتسليم أرقام جلوس الطلاب لكل المدارس، والتنسيق مع مديرية الأمن لتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الامتحانية، والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضيه طارئة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، على أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ فور الانتهاء منها، وإتاحتها أمام أولياء الأمور والطلاب.