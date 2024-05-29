عضو بـ«شعبة القصابين في الشرقية»: تراجع أسعار المواشي في الأسواق اليوم

تراجع أسعار المواشي في الأسواق اليوم الأربعاء 29-5-2024، بسبب حالة الركود التي تشهدها عملية البيع والشراء بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مما ترتب عليه انخفاض كبير في الأسعار، ليتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و200 جنيه، بانخفاض بلغ 20 جنيها، بحسب عصام عبدالجليل عضو شعبة القصابين أحد الجزارين بمحافظة الشرقية.

تراجع أسعار المواشي

وترصد «الوطن» في السطور التالية تراجع أسعار المواشي في الأسواق اليوم الأربعاء 29-5-2024، وفقا لما قاله عصام عبدالجليل عضو شعبة القصابين أحد الجزارين بمحافظة الشرقية.

أسعار الخراف 2024

- سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها.

- سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها.

- سعر الخروف يتراوح ما بين 6000 و10 آلاف جنيه.

أسعار العجول البقر والجاموس

- سعر الجاموس الكبير القائم بـ 160 جنيها للكيلو.

- سعر الجاموس الصغير القائم بـ 170 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو البقر الكبير القائم بـ 150 جنيها.

- سعر البقري الصغير القائم بـ 165 جنيها للكيلو.