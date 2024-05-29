وكيل صحة بني سويف الجديد: نعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المواطن

عقدت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم، اجتماعا بمُديري المٌستشفيات العامة والمركزية والنوعية وبني سويف التخصصي وإهناسيا التخصصي، والتأمين الصحي، والصحة النفسية، والمجلس الطبي العام، ومُديري الإدارات الفنية والإدارية والصحية بالمديرية، بحضور الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية في أول لقاء، بعد توليها منصب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وكيل صحة بني سويف: سنعمل بروح الفريق الواحد

رحبت وكيل وزارة الصحة، بالحضور في بداية الاجتماع، مُعبرة عن سعادتها بتولي مُنصب وكيل وزارة صحة بنى سويف، حيث وجهت شكرها للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على ثقته لتوليها هذا المنصب، كما وجهت الشكر للدُكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة السابق وتكريمه بعد انتهاء فترة عمله بالمحافظة وتكليفه بالعمل وكيلا لوزارة الصحة بمحافظة الأقصر، وأشادت بجهوده خلال فترة توليه مسؤولية القطاع الصحي داخل المحافظة.

صحة بني سويف: نسعى لتحسين الخدمات الطبية

أكدت الدكتورة سماح جاد خلال اللقاء أن الفترة المقبلة، ستشهد العمل بروح الفريق الواحد، من أجل تقديم خدمة على أعلى مستوى للمواطن السويفي، ووضع خطة العمل هدفها تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على التحديات والمٌعوقات والعمل على تذليلها.

تكريم وكيل صحة بني سويف السابق

وأهدى كل من مديري مستشفيات بنى سويف التخصصي وإهناسيا التخصصي والتأمين الصحي، الدروع لوكيل وزارة الصحة السابق تقديرا لتعاونه معهم خلال الفترة الماضية.