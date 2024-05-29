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عضو في الكابينت الإسرائيلي: نتنياهو لم يحقق شيئا من الأهداف التي وضعها وفشل أمنيا

كتب:

عمرو هلال
06:15 م | الأربعاء 29 مايو 2024
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

أكد عضو الكابينيت الأمني والسياسي غادي آيزنكوت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق شيئا من الأهداف التي وضعها وفشل أمنيا، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأوضح آيزنكوت أن حماس منظمة أيديولوجية ولو أجروا انتخابات في غزة اليوم فسوف تفوز الحركة، متابعًا: «نحتاج إلى 3 أو 5 سنوات لتحقيق الاستقرار وبعدها سنوات أخرى لتشكيل حكومة، من يقول إننا سنقضي على ما تبقى من كتائب حماس في رفح الفلسطينية ثم نستعيد المُختطفين يزرع وهما كاذبا».

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