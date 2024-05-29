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«الداخلية» تعلن بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة

كتب:

محمد بركات
06:30 م | الأربعاء 29 مايو 2024
الحج

الحج

واصلت وزارة الداخلية، اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كل الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام، إذ جرى توديع أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من «بعثة القرعة» لعام 1445هـ/ 2024م، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تقديم كل أوجه الرعاية لحجاج القرعة لهذا العام 1445هـ، تزامنا مع بدء الجسر الجوي بين مصر والسعودية، اليوم، لنقل حجاج بيت الله الحرام «بعثة القرعة» إلى الأراضي المقدسة.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم، لما تقوم به وزارة الداخلية في سبيل توفير كل أوجه الرعاية والاهتمام بهم، حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

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بقلم محمد بركات