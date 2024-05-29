أيام قليلة تفصلنا عن الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، حيث تجري الآن عملية تصحيح ورقة الإجابة داخل بعض المدارس من قبل المُعلمين ومُقدري الدرجات، إذ تعتبر مرحلة فاصلة في حياة الطلاب، سواء الانتقال إلى المرحلة الثانوية، أو المرحلة الفنية، إذ انتهت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني يوم 22 مايو الماضي، وينتظر الطلاب والطالبات ظهورها للاطمئنان على النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

وقال مصدر في مديرية التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنه من المقرر الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الثالث الإعدادي غدا الخميس، على أن تبدأ المراجعة النهائية في اليوم الذي يليه، مُوضحا أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية سيكون خلال منتصف الأسبوع المقبل.

تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

وحرص محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، على زيارة مدرستي المساعي الإعدادية الجديدة والثانوية الجديدة للبنات لمتابعة أعمال تصحيح مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية في الشهادة الإعدادية، موجها بتحري أعلى درجات الدقة والشفافية أثناء عملية التصحيح وتذليل كافة العقبات التي تواجه المعلمين في المدارس.