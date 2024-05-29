فرحة المزارعين بحصاد الباذنجان في المنوفية.. بشاير الخير

سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه المزارعين في قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع في محافظة المنوفية بسبب الإنتاجية المرتفعة عند حصاد محصول الباذنجان من داخل الأراضي الزراعية، في مُوسم حصاد العروة الصيفية في شهر مايو ويونيو من كل عام.

المساحة المزروعة والإنتاجية

وقال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية في تصريحات لـ«الوطن»، إن المساحة المنزرعة من محصول الباذنجان تبلغ 201 فدان مٌوزعة على عدد من المدن والقرى بالمحافظة، بينما تبلغ الإنتاجية الإجمالية 3163 طنا بمتوسط 15.7 طن في الفدان الواحد، مٌشيرا أن محافظة المنوفية تتميز بزراعة أجود أنواع الباذنجان.

فرحة المزارعين وسعر الباذنجان

وقال جمال حشيش، أحد المزارعين في قرية جنزور، إن محصول الباذنجان يعتمد عليه فئة كبيرة من المواطنين فهو عنصر حيوي على موائد المصريين، مضيفا أن الإنتاجية هذا العام جيدة ويتم حصاده بشكل يومي لأنه يتجدد داخل الأرض بشكل دوري عند الحصاد، مُشيرا إلى أن سعر الباذنجان يبلغ الآن 20 جنيها للكيلو في الأسواق.