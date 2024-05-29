جامعة القناة تفوز بجائزة الملك عبد العزيز في بحوث قضايا الطفل

أعلنت جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، فوز أستاذة بكلية الآداب بالجامعة وعميد معهد الدراسات الآفرواسيوية بجائزة الملك عبد العزيز في بحوث قضايا الطفل والتنمية في دورتها الثالثة، حول التعليم في عالم ما بعد جائحة كورونا.

تفاصيل فوز أستاذة في جامعة القناة بجائزة الملك عبدالعزيز

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الدكتورة سحر حساني عميد معهد الدراسات الآفروآسيوية وأستاذ علم الاجتماع الأسري والنوعي بكلية الآداب جامعة قناة السويس فازت بجائزة الملك عبد العزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية.

واضاف الدكتور ناصر مندور، في بيان، أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات علماء جامعة قناة السويس، متمنياً للجامعة وعلماءها مزيد من حصد الجوائز العلمية والدولية التي تُسهم في رفع اسم الجامعة وبناء سمعتها الأكاديمية.

وأشار مندور أن جامعة قناة السويس فازت بالجائزة الثالثة عن بحث مشترك يحمل عنوان «من الإتاحة إلى الوصول: نحو سياسة تمكينية تُأمن سبل الإنصاف والمساواة في التعليم للأطفال بعد كورونا»، مناصفة مع الدكتورة سهير صفوت عبد الجيد أستاذة النظرية الإجتماعية بكلية التربية في جامعة عين شمس.

وأعلن المجلس العربي للطفولة والتنمية جوائز الدورة الحالية تحت عنوان «التعليم في عالم ما بعد كورونا»، تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

وتضمنت محاور الدورة الحالية كيفية التعامل مع لتداعيات الجوائح والأحداث التــي يشهدها العالم، وما قد يصاحبها من مخاطـر، جراء تداعيات جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الأوكرانية وأزمة المناخ وتداعياتها.